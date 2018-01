Politie en Child Focus starten onderzoek: pedofielen delen gestolen vakantiefoto’s van Belgische kindjes

Op de Russische website Image Search wisselen pedofielen massaal gestolen kinderfoto’s van Facebook en Instagram uit. Er staan ook tal van foto’s van Belgische kinderen op, met daarbij schunnige commentaren van perverte ­volwassenen. De foto’s zijn voor iedereen toegankelijk. De federale politie en Child Focus zijn een onderzoek gestart. “De website lijkt onschuldig, maar het is alleen maar een dekmantel voor pedofielen om vrijuit kinderporno te ­delen”, zeggen experts.

Bijna drie miljoen foto’s van kinderen op een website die maandelijks door meer dan 17 miljoen mensen wordt bekeken. Het lijkt een onschuldige site, de Russische Image Search (De exacte link naar de website vermelden we bewust niet, nvdr.). Op de homepage verschijnen mooie beelden van steden en natuurgebieden. Maar wie een beetje verder klikt, merkt al snel dat pedofielen er al enkele jaren op grote schaal gestolen foto’s van Facebook in Instagram uitwisselen.

Het volstaat om de term ‘Belgium’ of ‘Belgian’ in te geven, en meteen verschijnen fotoreeksen van Belgische kinderen en jonge vrouwen. Het album ‘Belgian Summer Camp’ blijkt een verzameling foto’s van kinderen in zwemkleding op zomerkamp. Onder de foto’s plaatsen geregistreerde gebruikers van de site uit verschillende landen schunnige commentaren waarbij ze onverbloemd duidelijk maken dat ze kicken op de kinderen.

Foto: rr

Dekmantel

“De meeste kinderfoto’s zijn onschuldig. Vaak zijn het vakantiekiekjes van kinderen op het strand, in de speeltuin of bij het zwembad die door ouders of de kinderen zelf online zijn gezet”, zegt de Nederlandse IT-beveiligingsexpert Sijmen Ruwhof, die onderzoek naar de site deed. “Maar in de praktijk is dit gewoon een dekmantel voor pedofielen die op deze site kinderporno komen uitwisselen.”

Volgens de specialist bestaat 73 procent van de beelden op de site uit kinderfoto’s. “De bezoekers van die website komen dus heus niet om mooie kiekjes van de stad Brussel te bekijken”, zegt Ruwhof. “Hun commentaren zeggen ook genoeg. Ze kopiëren kinderfoto’s die ze op sociale media vinden, plaatsen die in een geheel andere context en nodigen andere mensen uit om daar vieze commentaren op te geven.”

Volgens Ruwhof zijn er op de site ook veel albums die enkel met een wachtwoord voor pedofielen toegankelijk zijn. “Daar gaat het niet meer om onschuldige kinderfoto’s, maar wel degelijk om kinderpornografisch materiaal”, zegt hij.

De Russische website bestaat al sinds 2005 en groeit elk jaar qua aantal bezoekers en geregistreerde gebruikers. Ordediensten wereldwijd kennen de problematiek. Toch wordt er amper tegen opgetreden, meent Ruwhof. “Niemand grijpt in. De Amerikaanse FBI niet, de Nederlandse politie niet. Het zal je kind maar wezen van wie je plots ontdekt dat zijn of haar foto op een website vol pedofielen staat. Er wordt helaas niets tegen ondernomen. Misschien omdat de eigenaars van de website Russen zijn en dat diplomatisch moeilijk ligt.”

Huiszoekingen en arrestaties

De federale politie in ons land heeft de informatie over de nieuwe Belgische kinderfoto’s gisteren via onze redactie ontvangen en gaat de beelden onderzoeken. “We kennen deze website en hebben er in het verleden al tegen opgetreden”, zegt Yves Goethals, sectiechef kindermisbruik bij de federale politie. “Vorig jaar hebben we in dit verband nog arrestaties gedaan. In het begin was deze website vooral een plaats waar beeldmateriaal werd uitgewisseld. Maar nu wordt de site meer en meer een plaats waar eerste contacten worden gelegd, waarbij pedofielen later op andere plaatsen beelden gaan verspreiden.”

Volgens Goethals wordt op internationaal niveau hard samengewerkt om de problematiek tegen te gaan. “De informatie die nu bovenkomt, kan de start van een groter onderzoek betekenen, dat later tot huiszoekingen en veroordelingen kan leiden.”

Strikt genomen is dit volgens de federale politie geen kinderpornowebsite, maar wel een forum om foto’s uit te wisselen. De website bezoeken is niet strafbaar, maar het plaatsen van compromitterende, gestolen beelden of ongepaste commentaren is dat wel.

Child Focus: “Waak over je privacy op sociale media”

Ook Child Focus is een onderzoek gestart naar de beelden met Belgische kinderen op de Russische website. “Het is heel duidelijk dat sommige foto’s op deze website niet voor hun esthetische kwaliteit daarop geplaatst zijn, maar wel met een andere bedoeling”, zegt woordvoerder Dirk Depover. “Het is hoogst verwerpelijk dat die foto’s misbruikt worden om bij bepaalde mensen lust- en machtgevoelens los te maken. Ik kan me voorstellen dat als ouders dit ontdekken, ze daar zwaar geschokt over zouden zijn. En terecht.”

Child Focus raadt mensen en verenigingen aan om bijzonder voorzichtig te zijn met welke beelden ze op sociale media zetten. “Let op met welke foto’s je openbaar deelt. Pas je privacy­instellingen vooraf ook goed aan, want als je dat negeert kan ­gelijk wie in de wereld doen met die foto’s wat ze willen.”