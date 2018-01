Broers Dardenne vragen ontslag Theo Francken in open brief

De gebroeders Dardenne roepen in een open brief premier Charles Michel (MR) op om staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) te ontslaan.

De filmmakers hebben geen begrip voor de ‘Soedan-strategie’ van Theo Francken. “Als uw regering enig politiek verantwoordelijkheidsbesef had, dan had ze staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) al gevraagd, of beter verplicht, om ontslag te nemen”, schrijven ze in een open brief. “Dan had ze geen tijd gestoken in een onderzoek waarvan de resultaten altijd in vraag kunnen worden gesteld, of in discussies over de fouten van Francken, zijn gebrek aan deontologie en zijn leugens.”

Foto: Ivan Put

Ze vinden dat het debat zo verschuift naar de wettelijke verantwoordelijkheid van de staatssecretaris, en weg van zijn politieke verantwoordelijkheid. “Een regeringslid dat zijn politieke verantwoordelijkheid opneemt door op te stappen, doet dat niet omdat hij persoonlijk een fout heeft gemaakt. Hij doet het omdat hij in een bepaalde politieke situatie vindt dat hij de regering en zichzelf in diskrediet brengt als hij aanblijft. Als dat regeringslid niet dat politieke verantwoordelijkheidsbesef heeft – wat bij staatssecretaris Francken het geval blijkt te zijn – dan moet de premier, gesteund door zijn regering, hem ontslaan.”

Ze vragen zich af waarom de premier die beslissing niet neemt. “U durft niet tegen Francken in te gaan omdat het thema migratie electoraal te gevoelig ligt.”

Door dat ‘gebrek aan politieke moed’ besloten ze een open brief te schrijven. “Waarom, meneer de premier, en dames en heren ministers van de federale regering, erkent u niet dat het politiek en moreel ontoelaatbaar is om vluchtelingen terug te sturen naar een niet-democratisch land waar mensen gemarteld worden?”, vragen ze onder meer.