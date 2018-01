Code oranje in heel Vlaanderen: hevige rukwinden tot 110 km/u, noodnummer van kracht

Brussel - In de nacht van dinsdag op woensdag is het in heel Vlaanderen opletten voor krachtige rukwinden, die plaatselijk kunnen oplopen tot 120 km/u. Dat meldt het KMI, dat code oranje geeft. Het ministerie van Binnenlandse Zaken activeert alvast het noodnummer 1722.

Na een drogere periode dinsdagavond, gaat het volgens de voorspellingen van het KMI tijdens de nacht van dinsdag op woensdag harder regenen, met op de meeste plaatsen opnieuw tussen 5 en 10 l/ m² regen. Na middernacht is een plaatselijk onweer niet uitgesloten, en in de loop van de nacht en op woensdagochtend gaat het stevig waaien: in het binnenland verwacht het KMI windkracht 6 tot 7, aan zee zelfs windkracht 8. Tijdens het tweede deel van de nacht en morgenochtend kunnen de rukwinden oplopen tussen 90 en 120 km/u. Plaatselijk kunnen er felle buien ontstaan met onweer waarbij nog zwaardere windstoten niet uitgesloten zijn.

Goedemorgen! Situatie voor de nacht van #dinsdag op #woensdag blijft gevaarlijk. Stormveld met #windstoten tot 120-130 km/u nadert de Benelux. Tijdens buien kan de windschering een overlap vinden met lage CAPE wat supercells kan triggeren. Een #windhoos is dan plausibel. pic.twitter.com/AVDX2ek8hI — NoodweerBenelux (@NoodweerBe) 2 januari 2018

Daarom waarschuwt het KMI dinsdagnacht voor 'code oranje’. Dat betekent dat er “heel veel wind verwacht wordt met rukwinden die nog hoger liggen”. “Dit zijn uitzonderlijk hoge windsnelheden en rukwinden, vooral boven land. Zulke wind en rukwinden hebben het effect dat het zeer moeilijk wordt om zich tegen de wind in op straat te bewegen, de bomen dan helemaal in beweging zijn, dat grote bomen kunnen omwaaien, takken kunnen afbreken en er grote schade kan aangebracht worden aan woningen. Let dus goed op”, zo waarschuwt het KMI.

Ook woensdag blijft de hele dag code geel van kracht in het hele land.

Noodnummer 1722

Als reactie besliste het ministerie van Binnenlandse zaken om vanaf 20u het noodnummer 1722 te activeren, voor wie de brandweer nodig heeft bij wateroverlast en/of stormschade. Als je brandweerzone over een e-loket of rechtstreeks telefoonnummer beschikt, kan je daar ook terecht. Het gewone noodnummer 112 blijft op die manier voorbehouden voor (potentieel) levensbedreigende situaties.