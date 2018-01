Wie heeft Monina (16) uit Sluizen gezien?

Tongeren - Op Facebook circuleren berichten waarin gezocht wordt naar de 16-jarige Monina Liesens uit Sluizen. Het meisje wilde vannacht nog een stapje zette in De Velinx in Tongeren. De familie weet niet of ze daar is geweest en heeft niets meer van haar gehoord.

Lesley Liesens, de nicht van Monina, doet ook een oproep op Facebook. “Mijn nichtje is vermist. Iemand die haar gezien heeft of weet waar ze is?” Lesley laat aan onze redactie weten dat er maandagavond omstreeks 23.00 uur nog steeds geen spoor is van het jonge meisje. “Hopelijk vinden we haar snel, haar mama is doodongerust.”

De politie van Tongeren neemt de zaak ernstig en doet er alles aan om het meisje op te sporen. Er zijn nog geen aanwijzingen dat het zou gaan om een misdrijf. De berichten op Facebook werden al duizenden keren gedeeld.