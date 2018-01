We zijn een nieuw jaar begonnen en we mogen hopen dat het een prachtig jaar wordt. Daartoe wensen wij u, geachte lezer, het allerbeste. Dat begint uiteraard met een goede gezondheid, naast veel warmte, liefde, positivisme, schoonheid en humor. Dat 2018 mag brengen wat 2017 over het hoofd zag.

Toegegeven, het voorbije jaar was in vele opzichten een bewogen en vaak vermoeiend jaar. Amper enkele uren oud startte het al met een dodelijke schietpartij in een nachtclub in Istanboel. Daarna kwamen Donald Trump en diens patser-evenknie Kim Jung-un, de vluchtelingencrisis en de aanslagen in Manchester en Barcelona, de bosbranden in Zuid-Europa en het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië, de #metoo-beweging tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en de blijvende verontwaardiging over de Bende van Nijvel, de graaicultuur in de Belgische politiek en de polemische tweets van Theo Francken... Voeg daarbij de ratrace van de ongebreidelde economische groei, de stress en het fileleed van elke dag, de haatberichten op sociale media en uw persoonlijke problemen, en het kan niet anders dan dat 2018 beter wordt. Al was het maar omdat optimism a moral duty is, en omdat we moeten durven dromen, voor onszelf en voor anderen.

Zo kijken we nu al uit naar zondag 15 juli, de dag dat onze Rode Duivels zich in Rusland tot wereldkampioen voetbal kronen en ex-Genkie Kevin De Bruyne wordt uitgeroepen tot wereldvoetballer van het jaar. En is het naïef te geloven dat de Noord-Limburgse Elise Mertens en onze nationale tennistrots David Goffin dit jaar hun eerste Grand Slam winnen? Of dat Matthias Schoenaerts, de steracteur met Bilzense roots, eindelijk een Oscarbeeldje de lucht in mag steken? Is het echt zo ongeloofwaardig dat die andere Oscar, die van Oscar en de Wolf, in Los Angeles een Grammy Award krijgt? Dat Netsky, Lost Frequencies en het duo Dimitri Vegas & Like Mike de meest toonaangevende dj’s van de wereld worden en Neerpeltenaar Raf Simons tot de meest invloedrijke modeontwerper van de laatste jaren wordt bekroond? En is het tenslotte dagdromerij te hopen dat onze dames en heren politici mekaar met wat meer respect zouden behandelen en een positief verhaal van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober zouden maken?

Wensen zijn voorgevoelens van hetgeen u in staat bent daadwerkelijk te realiseren, schreef de Duitse schrijver-dichter Johann Wolfgang von Goethe. Tweehonderd jaar later actualiseerde Barack Obama dit in ‘Yes you can’. Durven dromen mag dan van alle tijden zijn, laten we dat in 2018 ook maar eens echt doen, voor onszelf en voor mekaar. Gelukkig nieuwjaar!