BRUSSEL Het is geen bijster goed jaar geweest voor de rijkste families in België. De families rond bierproducent AB Inbev zagen vier miljard euro in rook opgaan. De familie Colruyt moet het met 284 miljoen minder doen. “En toch zullen ze het niet voelen, in tegenstelling tot de kleine belegger”, zegt financieel expert Ludwig Verduyn, die de analyse maakte.