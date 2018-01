Dieren vonden in 2017 de weg naar Natuurhulpcentrum

Opglabbeek -

Met iets minder dan 7.000 opgevangen dieren is 2017 geen recordjaar voor het Natuurhulpcentrum. Het is het laagste aantal in vier jaar. Verklaringen voor de daling zijn volgens Sil Janssen minder grote inbeslagnamens en het usutuvirus. “Daardoor is het aantal opgevangen merels – altijd een van onze toppers – meer dan gehalveerd.” Het belangrijkste voor het opvangcentrum is dat dankzij zenders is bewezen dat de roofvogels in Opglabbeek een degelijke ‘opleiding’ krijgen. “De twee rode wouwen die hier werden verzorgd, hebben we kunnen volgen tot in hun Spaans winterverblijf”, zegt Janssen.