“Het moment voor de crash zag ik mijn leven voorbijflitsen”

“Wie weet, misschien ooit Formule 1. Want daar droomt toch iedereen van. Ik dus ook.” Jan Heylen is amper zeventien maar een veelbelovende kartingkampioen met een duidelijke droom voor ogen wanneer hij op 7 januari 1998 opduikt in onze reeks ‘U hoort nog van hen’. In 2005 wordt die droom bijna werkelijkheid, maar uiteindelijk stuurt Heylen zijn carrière een andere richting uit. Nu racet hij met zijn Porsche in de Pirelli World Challenge, woont hij in het zonnige Florida en mag hij Formule 1-kampioen Jenson Button en acteur Patrick Dempsey tot zijn vrienden rekenen. En hij heeft een nieuwe droom. Dit keer niet met de auto in de hoofdrol, maar de fiets.

U hoort nog van hen, 20 jaar later

Exact 20 jaar geleden stelde onze krant vijftig jonge Limburgers voor in de reeks ‘U hoort nog van hen’. De selectie was divers - van autopiloot over modeontwerper ...