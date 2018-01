Geen Belgen, geen probleem: efficiënt Manchester United begint 2018 met eerste zege in vijf wedstrijden

Het was al van 17 december geleden dat Manchester United nog eens kon winnen. Op het veld van Everton hadden de Red Devils, zonder de geblesseerde Romelu Lukaku en Maroune Fellaini, aanvankelijk knap lastig maar winnen deden ze wel. Goals van Anthony Martial en Jesse Lingard zorgden voor de 0-2 zege.

Sinds de 1-2 overwinning bij West Bromwich Albion kreeg Man United de ene mentale tik na de andere. In de League Cup werd verloren van het bescheiden Bristol City, waarna drie gelijke spelen volgden in de Premier League. Tegen Leicester City, Burnley en Southampton. Bovendien verloor het Romelu Lukaku met een hoofdblessure tegen de Saints, al valt de schade goed mee voor ‘Big Rom’.

Geen Belgen dus tussen de lijnen in Liverpool, want Kevin Mirallas mag weg bij Everton. Voor rust viel er weinig te beleven. Everton hield de boel goed gesloten en United kon niet het nodige tempo ontwikkelen om dat defensieve blok te ontwrichten. Wayne Rooney was wel enorm bedrijvig tegen zijn voormalige club, als spelverdeler op het middenveld dan nog.

Pogba dolt

Na rust raakte Juan Mata de paal met een geplaatst schot. Het was een voorbode voor wat moest komen. Paul Pogba bediende wat op sublieme wijze de vrijgelopen Anthony Martial en de Fransman krulde de bal heerlijk in doel: 0-1. Op het uur scoorde Pogba bijna zelf, maar Jordan Pickford stond goed te keepen. Omar Niasse kreeg dan een uitstekende kopkans, maar die ging naast. Tien minuten voor tijd zette Pogba Lingard op weg naar doel en die maakte er 0-2 van.

Man United is zo weer even tweede met 47 punten uit 22 wedstrijden, twee meer dan Chelsea dat woensdag naar Arsenal moet. Everton blijft hangen op een negende plaats met 27 punten.