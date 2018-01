Franse F1-piloot sluit 2017 op fantastische manier af

De Franse F1-piloot Romain Grosjean is op de allerlaatste dag van 2017 opnieuw vader geworden.

Romain Grosjean heeft 2017 op een prachtige manier afgesloten. Op 31 december werden de Fransman en zijn echtgenote Marion de fiere ouders van een dochtertje dat de naam Camille kreeg.

Het koppel heeft al twee kindjes Sacha en Simon, zij worden grote broers van de kleine Camille. Zowel Grosjean als zijn echtgenote kondigden het heuglijke nieuws aan op de sociale media.

Sacha, Simon, @marionjolles and I are super happy to announce the birth of our little girl, Camille, on this very last day of 2017! Everyone is doing very well. ????????????????????????????????????????????????????#NewYear