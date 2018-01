"Deze mensen zijn gewoon alles kwijt"

Beringen - Een hevige brand heeft zaterdagavond de woning van twee gezinnen met elk vijf kinderen vernield. Eén geluk: alle volwassenen én de tien kinderen konden op het nippertje ontkomen. Toen de brandweer ter plaatse kam aan de Beverlosesteenweg in Paal stond het dak al in lichterlaaie. Intussen laten de inwoners van Paal zien dat ze een hart van goud hebben door massaal hulp te bieden. De getroffen families hebben ook al een voorlopig onderkomen gekregen.

“Eigenlijk zijn we gered door een laat kerstfeestje dat we zaterdagavond hielden”, zegt bewoonster Vanessa Pawo. “We hadden enkele matrassen op de grond gelegd en we zouden samen gezellig ...