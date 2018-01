Gipsverband aan hand voor Michael Vanthourenhout na val in Baal

Baal - Marlux-Bingoal kwam helaas niet ongedeerd uit de strijd van Baal. Michael Vanthourenhout bezeerde zich aan de hand bij een zware val op de balken en moest in afwachting van extra onderzoek al in het gips. Dat laat zijn team weten.

Michael Vanthourenhout kwam halfweg de Grote Prijs Sven Nys in Baal hard in aanraking met de tweede van twee balken en bleef een tijdje roerloos liggen in de modder. Geholpen door omstaanders geraakte hij terug in het zadel, om nadien de kortste weg richting camper te nemen. Omwille van een pijnlijke, gezwollen hand trok Michael samen met ploegleider Gianni Meersman maandagavond naar het ziekenhuis van Aalst voor extra onderzoek.

Dat onderzoek toonde voorlopig geen breuken aan, maar wel een kneuzing aan de onderkant van de duim. Om het herstel te bevorderen, werd de getroffen zone ingegipst om de duim te immobiliseren. Een voorlopige maatregel, want dinsdag of woensdag gaat de gips er terug af voor extra onderzoeken die op Nieuwjaarsdag nog niet mogelijk bleken. Pas na dat onderzoek zal er volledige duidelijkheid zijn over de aard van de blessure en een mogelijke inactiviteit.