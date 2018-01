Levenloos lichaam gevonden op oprit in Oostkamp

De politie en het parket onderzoeken een verdacht overlijden in Oostkamp (West-Vlaanderen). Daar werd een levenloos lichaam teruggevonden op de oprit van een boomkwekerij. Hoe het slachtoffer overleden is, en of er sprake is van crimineel opzet, wordt nog onderzocht.

Het lichaam werd maandagochtend gevonden op de oprit van een boomkwekerij in Oostkamp, dat bevestigt het parket. Er is een gerechtelijk onderzoek begonnen om na te gaan hoe de man overleden is.

Volgens het parket zijn de omstandigheden van het overlijden nog niet duidelijk. “Alle pistes liggen nog open”, klinkt het. Al wil dat niet noodzakelijk zeggen dat er sprake is van kwaad opzet. Een autopsie zal meer duidelijkheid moeten brengen.