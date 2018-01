Goffin brengt België langszij in Hopman Cup met zege tegen Zverev, dubbelspel beslissend

David Goffin (ATP 7) heeft België maandag langszij gebracht in het tweede enkelspel op de Hopman Cup tennis in het Australische Perth. De Sportman van het Jaar rekende op nieuwjaarsdag in twee sets af met de Duitser Alexander Zverev, de nummer vier van de wereld: twee keer 6-3 na 1 uur en 20 minuten. Eerder op de dag haf Elise Mertens (WTA 36) haar openingswedstrijd op de Hopman Cup verloren. In het Australische Perth ging onze landgenote op nieuwjaarsdag in twee sets onderuit tegen de Duitse topper en voormalige nummer een van de wereld Angelique Kerber (WTA 21): 7-6 (8/6) en 7-6 (7/1) na 1 uur en 57 minuten. De stand na twee duels tussen België en Duitsland is 1-1.

Mertens dreef Kerber wel tot het uiterste met twee tiebreaks en enkele knappe punten. Het mocht echter niet baten, de Duitse toonde toonde zich op de beslissende momenten net iets sterker.

A 123km/hr winner from @elise_mertens, and now she gets the break!



It's 3-3 in the first at the #HopmanCup, watch it LIVE on the #7Tennis app! pic.twitter.com/8dFyJnOyRg — #7TENNIS (@7tennis) 1 januari 2018

.@AngeliqueKerber seeing the ball very well in her Mastercard #HopmanCup debut, defeating #Mertens 7-6(6) 7-6(1). An entertaining contest. pic.twitter.com/I2ffbZZ35I — Hopman Cup (@hopmancup) 1 januari 2018

Het gemengd dubbelspel wordt dus beslissend voor de zege in het duel met Duitsland. België is in groep A ingedeeld met naast Duitsland ook nog Australië en Canada. Woensdag (10u30) kijken de Belgen het gastland, met Thanasi Kokkinakis (ATP 209) en Daria Gavrilova (WTA 25), in de ogen. De laatste groepswedstrijd tegen de Canadezen Vasek Pospisil (ATP 108) en Eugenie Bouchard (WTA 83) staat vrijdag om 3u geprogrammeerd.

Rock solid @DavidGoffin defeats Alexander Zverev 6-3 6-3 to give Belgium an important point at #HopmanCup.



We’re going to a live mixed doubles rubber … #TeamBelgium v #TeamGermany pic.twitter.com/F8Ava3GrNB — Hopman Cup (@hopmancup) 1 januari 2018

In groep B bevinden zich Zwitserland (Roger Federer en Belinda Bencic), Japan (Yuichi Sugita en Naomi Osaka), Rusland (Karen Khachanov en Anastasia Pavlyuchenkova) en de Verenigde Staten met Jack Sock en Coco Vandeweghe. Die twee verloren begin vorig jaar de finale van Frankrijk (met Richard Gasquet en Kristina Mladenovic). De finale vindt volgende week zaterdag plaats. Daarin staan de poulewinnaars tegenover elkaar.

Het is de eerste keer sinds 2011 dat België deelneemt aan het toernooi voor gemengde landenteams. Sinds de creatie van de Hopman Cup in 1989 nam België zeven keer deel. Enkel in 2011 behaalde België de eindstrijd van het officieuze WK voor gemengde landenploegen. Daarin verloren Justine Henin en Ruben Bemelmans van de Amerikanen Bethanie Mattek-Sands en John Isner.