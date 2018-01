Iserbyt zeker van eindwinst DVV Trofee na zege in Baal, Thibau Nys wordt in thuiswedstrijd geklopt door Coreman

Baal - Bij de beloften stond er maandag in Baal geen maat op Europees kampioen Eli Iserbyt. De 23-jarige West-Vlaming klopte een sterk voor de dag komende Adam Toupalik en Tom Pidcock in de Baalse modder. Door de zege is Iserbyt ook zeker van de eindzege in de DVV Verzekeringen Trofee. Loris Rouiller heeft 2018 ook ingezet met een zege in Baal. De Europese juniorenkampioen reed al in de eerste ronde weg van de tegenstand en finishte solo. Bij de nieuwelingen was Dante Coremans sterker dan Thibau Nys.

Snelle starter Toupalik leek een tijd over de beste papieren te beschikken voor de zege, maar op drie ronden van het einde kwam Iserbyt terug. “Adam was heel goed”, zei Iserbyt achteraf. “Halfweg was hij ook beter en reed hij even weg. Maar ik sukkelde met mijn bandendruk. Na een bandenwissel reed ik met zachtere banden en vond ik het goede gevoel wel.”

“Al twee doelen binnen”

Iserbyt dichtte het gaatje van vijftien seconden op Toupalik en in de slotronde liet hij zijn Tsjechische opponent achter. “Op de laatste beklimming had ik een beter spoor gevonden. Daarna pakte ik een kleine voorsprong en nadien was het kwestie om geen foutjes te maken. Geen sinecure, want op dit parcours werden veel fouten gemaakt.”

De Europese kampioen pakte zijn zesde zege op zeven manches - enkel op de Koppenberg moest hij Pidcock laten voorgaan - voor Adam Toupalik en Tom Pidock. Daarmee is hij met nog één manche te gaan al zeker van de eindoverwinning in de DVV Verzekeringen Trofee. “Goed voor de gemoedsrust voor de komende twee maanden”, vindt Iserbyt. “De kampioenschappen moeten er nog aankomen, maar met de Europese titel en deze eindzege heb ik toch al twee doelen binnen.”

Nys geklopt door Coreman

Bij de nieuwelingen toonde Dante Coremans zich sterker dan Thibau Nys. De zoon van Sven Nys werd in zijn thuisgemeente tweede op 25 seconden. Ward Huybs werd op bijna driekwart minuut derde.

Rouiller was duidelijk de sterkste junior op en rond de Balenberg. De Zwitser reed de tegenstand al in de openingsronde op achterstand. In de slotronde kwam Anton Ferdinande nog tot op acht seconden, maar uiteindelijk zou de Europese kampioen op een modderige omloop solo aankomen. Aan de finish had hij een achttal seconden voorsprong op Ferdinande. Jarno Bellens vervolledigde het podium met de derde plek.