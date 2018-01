Mensen staan voor mysterie nadat “groene ufo” door de lucht vliegt tijdens oudejaarsavond: “Nog nooit eerder gezien”

Het was een opmerkelijk zicht voor vele inwoners uit Groot-Brittannië. Al honderden mensen lieten onder meer via sociale media weten dat ze “een groen lichtgevend object” in de lucht zagen tijdens oudejaarsavond. Volgens sommigen ging het om een vallende ster, terwijl anderen vermoedden dat het om wat vuurwerk ging.

Het vliegende object was zowel te zien boven Engeland als delen van Schotland. Zo had James MacCallum uit de stad Dundee als een van de eerste de mogelijkheid om een korte video te maken van het verschijnsel. “Het is misschien wel de slechtste video ooit, maar zonet vloog hier een meteoriet door de lucht”, tweette hij bij zijn beelden. “Het was best cool.” Intussen duiken ook steeds meer dashcambeelden op van het speciale zicht.

Het gros van de tweets over de ‘groene ufo’ bleven weliswaar beperkt tot een kort bericht over het moment dat ze het object opmerkten. “We zagen een groene en gouden meteoor over Nord Bottleshop in Whitley Bay vliegen toen we wat aan het drinken waren”, aldus Alyson Dodd. “Ik dacht dat het vuurwerk was, mijn vriend meende dat het om een straaljager ging.”

Ook Tom Gold, die het fenomeen in het Engelse Corbridge zag, blijft het spektakel een groot mysterie. “Het was een buitengewoon zicht, zoiets heb ik nog nooit eerder gezien” vertelde hij aan ChronicleLive. Wat het object daadwerkelijk was, is voorlopig niet helemaal duidelijk, al lijkt de kans groot dat het om een meteoor ging.