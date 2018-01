Soldenhack: zo vind je je kledingmaat zonder passen

Met de solden om de hoek spenderen we liefst zo weinig mogelijk tijd in de lange wachtrijen aan de paskamers. Geen zin om aan te schuiven? Met deze tips vind je je kledingmaat zonder te passen!

Zo vind je het juiste T-shirt of trui

Twijfel je aan een T-shirt of trui? Vraag even hulp aan je shopping partner en leg de schouders van je item tegen de achterkant van je eigen schouders (hier ben je het breedst). Komen ze overeen? Dan is het stuk alvast breed genoeg.

Leg je trui of T-shirt nu aan de voorkant van je lichaam en trek het redelijk strak naar beneden om te kijken of het lang genoeg is. Ga hetzelfde te werk voor de mouwen. Houd er wel rekening mee dat sommige kledingstukken (wollen truien, we hebben het over jou) iets harder kunnen krimpen dan anderen.

Broek kopen? Probeer de ‘nekmethode!’

Het ziet er misschien wat vreemd uit, maar de ‘nekmethode’ om een broek te passen, bespaart je die lange wachtrij. Wikkel de tailleband rondom je nek. Als beide kanten elkaar raken, dan is de kans heel groot dat de broek je past (de omtrek van je nek is ongeveer de helft van je taille). Opgelet: dit trucje werkt minder goed met een iets grotere kledingmaat!

Toch wat te omslachtig voor jou? Buig je arm, maak een vuist en plaats je elleboog binnen in de broek tegen de rand. Passen je hele onderarm en vuist in de opening? Dan heb je de juiste maat te pakken. Qua lengte? Houd de broek strak tegen je heupen en knieën, zo heb je meteen een goed idee van de lengte!

Kleedjes kopen zonder passen?

Een jurk pas je best wél even omdat het een kledingstuk voor heel je lichaam (inclusief rondingen) is. Ook een rok is snel een miskoop, dus even aanschuiven is de boodschap.