Gluren bij de BV’s: Prosecco-pong met Kat Kerkhofs en de vuile was van Natalia

Ook onze BV’s hebben afgelopen nacht het nieuwe jaar ingeluid en dat deden ze elk op hun eigen, soms bijzondere manier. Kat Kerkhofs speelde haar eigen versie van het bekende ‘beerpong’, met prosecco, en Natalia laat haar vuile was achter.

“Hier is een spray van liefde, vrede, gezondheid en geluk voor 2018. Laat ons onze vuile was achterlaten”, zo schrijft Natalia vanop het exotische Barbados, waar zij oudejaarsavond doorbracht. Geen leuker voornemen dan een volledig nieuwe garderobe als je het ons vraagt, of is dat niet wat ze bedoelt?

Gilles Van Bouwel ging dan weer als Disney-prins Aladdin het nieuwe jaar in: “2018, leer van 2017. Meer van hetzelfde graag.” Van Bouwel kijkt duidelijk met plezier terug op het voorbije jaar.

Bij acteur Kevin Janssens ging het er vanochtend nog heel rustig aan toe. Hij genoot zodanig van de stilte in de stad dat hij er een filmpje van op Instagram plaatste.

Ten huize Hanssen werd het nieuwe jaar ingeluid met vuurwerk op kindermaat.

En ook Elodie Ouedraogo vierde het nieuwe jaar in wel erg jong gezelschap: “Kies je feestgezelschap wijselijk”, grapt ze op Instagram.

Kat Kerkhofs en haar vriendinnen maakten het dan weer gezellig met een minder kindvriendelijk spelletje: prosecco-pong.

En Tom Waes stuurt “ijzige nieuwjaarsgroetjes” vanuit de Hayesbreen gletsjer.