Dries Mertens en Kat Kerkhofs hebben veel zin in 2018: “Er komen speciale dingen aan”

Het was een jaar met een rollercoaster aan emoties voor Dries Mertens. Op sportief vlak verliep alles gezwind met een karrenvracht doelpunten voor Napoli, maar op privévlak liep het moeizamer. Zijn huwelijk met Kat Kerkhofs kwam onder zware druk te staan, maar de twee vochten zich erdoor en kijken nu reikhalzend uit naar 2018. En Mertens heeft alvast een mysterieuze boodschap. “Er zijn speciale dingen op komst in 2018.”

De spits van Napoli en de Rode Duivels deelde op Twitter een filmpje met zijn sportieve hoogtepunten. Dat is een lange lijst, want Mertens ontpopte zich tot een ware doelpuntenmachine. Napoli leidt op dit moment de dans in de Serie A en mikt op zijn eerste landstitel sinds 1990, toen er nog ene Maradona rondliep in Zuid-Italië. Daarnaast wil Mertens graag schitteren met de Rode Duivels in Rusland.

Not bad at allSpecial things are coming in 2018! #HappyNewYear pic.twitter.com/IfL6QHknVD — Dries Mertens (@dries_mertens14) 31 december 2017

Maar ook vrouwlief Kat heeft veel zin in het komende jaar. Ook voor haar was 2017 een succes op carrièrevlak, maar de moeilijk periode in haar huwelijk woog wel. Nu die zorgen achter de rug lijken, kijkt ze weer vooruit. Ze zette 2018 alvast in met een stevig feestje, zo liet ze zien op haar Instagram.