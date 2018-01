Feestbussen vervoeren meer reizigers dan vorig jaar in Limburg

Foto: IF DE LIJN

Genk - Tijdens oudejaarsnacht vervoerde De Lijn in Limburg 4.600 reizigers op de feestbussen. Dat zijn er 1.000 meer dan vorig jaar, zo meldt De Lijn.

“Het bleef overal rustig. Incidenten of andere problemen zijn er niet geweest”, aldus De Lijn. De vervoersmaatschappij zette in Limburg 38 extra personeelsleden in tijdens de nacht van oud op nieuw, waarvan dertig buschauffeurs, vier controleurs, twee dispatchers en twee technici.

De feestbussen doorkruisten de hele provincie over 26 verschillende trajecten. De absolute toplijn was feestbus 408 Genk - Opglabbeek - Gruitrode – Bree - Neerpelt – Overpelt. Daar stapten 1.250 reizigers op. Verder kenden de feestbussen vooral in Noord- en Noordoost-Limburg succes.

De piekmomenten lagen tussen 21.00 en 23.00 uur en tussen 02.00 en 04.00 uur.