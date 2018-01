Genk - In Kolderbos in de Hooiweg is tijdens de jaarwisseling een brand uitgebroken in een flat op de eerste verdieping.

Toen de brandweer rond 1 uur ’s morgens werd verwittigd, was het vuur al gedoofd. Het ging om een verstikte brand door zuurstofgebrek.

Mogelijk waren zetels in het appartement beginnen smeulen. Er was niemand thuis. In het hele gebouw is er rookschade.