Honderden voertuigen vernietigd door brand in parkeergarage in Liverpool

Bij een brand in een parkeergarage tijdens een internationale paardenshow in het centrum van de Britse stad Liverpool zijn zondag honderden voertuigen uitgebrand. Dat zeggen politie en lokale media.

De politie van graafschap Merseyside zegt dat alle voertuigen in de Echo Arena, die een capaciteit van 1.600 voertuigen heeft, vernietigd zijn bij de hevige brand. Er waren berichten van verschillende explosies. De BBC citeert de brandweer van Merseyside, die spreekt van 1.400 uitgebrande auto’s. Aanvankelijk werd slechts uitgegaan van 150.

De brandweer werd opgeroepen om 17 uur plaatselijke tijd. Het duurde meer dan 7 uur voor het vuur geblust was.

Brandweerofficier Dan Stephens zei aan BBC dat er een risico was dat de parkeergarage van zeven verdiepingen zou instorten. Hij verwachtte dat de brandweer er nog enkele dagen aan het werk zal zijn.

“We gaan ervan uit dat er niemand ernstig gewond is geraakt bij het incident”, zei de brandweer eerder. “Het eerste onderzoek geeft aan dat een accidentele brand in een voertuig andere auto’s in vlam zette.

Uit voorzorg werden gebouwen in de omgeving ontruimd. De paardenshow, waarvoor zondagavond 4.000 personen werden verwacht, is geannuleerd.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AP

Foto: REUTERS