Watervliegtuig stort neer in Australië: Brits gezin omgekomen

Een Brits gezin, met een meisje van 11 jaar, is omgekomen bij de crash van een watervliegtuig nabij het noorden van Sydney. Dat meldt de Australische nieuwszender ABC.

Het gezin van vijf was met vakantie in Australië. Een van de gezinsleden was de 58-jarige Richard Cousins, een bekende Britse bedrijfsleider. Hij was algemeen directeur van de cateringgroep Compass.

Het zesde slachtoffer van de crash was de 44-jarige piloot Gareth Morgan.

Het watervliegtuig crashte zondag in de buurt van Cowan, 40 kilometer ten noorden van Sydney. Watervliegtuigen zijn populair onder toeristen om vanuit de haven van Sydney naar restaurants langs de rivier te vliegen. De traditie gaat al 80 jaar mee. Ook dit toestel bracht het gezelschap terug van een oudejaarslunch toen het in de namiddag neerstortte.