Nieuwe jaar start met wind en regen

Het nieuwe jaar brengt nog geen nieuw weerbeeld. De hele week staat er een forse wind en zijn er regelmatig buien. Dat meldt het KMI.

Maandag trekt in de loop van de dag een depressiekern vanaf het westen pal over ons land naar Duitsland. In de voormiddag is het meestal droog in Vlaanderen, in het zuiden vallen er buien. In de loop van de namiddag gaat het overal regenen vanaf de Franse grens. De maxima liggen tussen 4 en 8 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten tot het zuiden, met rukwinden van 50 à 60 kilometer per uur. Dat meldt het KMI.

Zondagavond regent het eerst nog op vele plaatsen. Later wordt het wisselvallig vanaf het westen met af en toe buien. Op het einde van de nacht wordt het in het westen droger met opklaringen. De minima gaan van 1 tot 7 graden. Er zijn rukwinden mogelijk tot 60 à 70 kilometer per uur.

Dinsdag begint droog en vrij rustig, maar vanaf het westen neemt de bewolking opnieuw toe en in de namiddag begint het te regenen vanaf de kust. Ook in de loop van de avond en nacht krijgen we perioden met veel regen. Een stormdepressie die de Noordzee optrekt, zorgt in de loop van de nacht voor een krachtige tot zeer krachtige zuidwestenwind met windstoten tussen 70 en 90 kilometer per uur. Overdag schommelt het kwik tussen 3 en 8 graden, ‘s nachts wordt het gevoelig zachter met temperaturen van 7 tot 11 graden.

De rest van de week blijft het wisselvallig met bij momenten veel regen en veel wind, en maxima rond 7 of 8 graden.