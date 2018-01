Miljoen mensen vieren bij -12 graden op Times Square in New York

Meer dan een miljoen mensen hebben bij -12 graden Celsius nieuwjaar gevierd op Times Square in New York. De traditionele “ball drop” luidde er om 6 uur Belgische tijd het nieuwe jaar in.

Het was de koudste nieuwjaarsnacht in New York sinds 1907, toen de thermometer -17 graden aanwees. De feestvierders konden zich opwarmen aan optredens van onder anderen Mariah Carey, Sugarland en Nick Jonas.

Mariah Carey. Foto: AFP

De politie was massaal aanwezig, na de mislukte terreuraanslag begin december aan het busstation Port Authority. Wie de feestzone wilde betreden, werd twee keer gecontroleerd.

(lees verder onder de foto’s)

Foto: REUTERS

Foto: AP

Foto: AFP

Foto: AFP

Copacabana

Drie uur voor dat gebeurde in New York New York, was in Brazilië al afgeteld naar 2018. Ongeveer drie miljoen mensen waren afgezakt naar het strand van Copacabana om naar het vuurwerk te kijken.

Foto: AFP

De Braziliaanse zangeres Anitta. Foto: AFP

Tutuila

De laatsten die de glazen mogen laten klinken op het nieuwe jaar, zijn de inwoners van het eiland Tutuila, dat deel uitmaakt van de eilandengroep Amerikaans-Samoa. Daar weerklinken pas maandag om 12 uur Belgische tijd de Happy New Years. Een uur later schiet op de eilanden Baker en Howland 2018 uit de startblokken. Veel flessen worden daar niet gekraakt. De mini-eilanden zijn immers onbewoond.