Kim Jong-un waarschuwt VS voor zijn kernwapens: “Lanceerknop staat op mijn bureau”

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft maandag in zijn nieuwjaarsboodschap gewaarschuwd dat Noord-Korea met zijn kernwapens de volledige Verenigde Staten kan bereiken. En volgens Kim staat de knop om kernwapens te lanceren “nog steeds op mijn bureau”. “Dat is geen chantage, maar realiteit”, zei Kim volgens het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap in zijn nieuwjaarstoespraak.

Zijn land bereikte het “doel” om een kernmacht te worden, zei Kim naar verluidt op de staatstelevisie. Kim had gelijkaardige verklaringen al na de test met een intercontinentale raket eind november afgelegd.

De VN-Veiligheidsraad verscherpte na de test de sancties tegen Noord-Korea, dat de VS een vijandige politiek verwijt. Nu is het de bedoeling over te gaan tot de massaproductie van kernwapens, zei Kim maandag.

Tot slot zei Kim dat hij bereid is in februari een delegatie te sturen naar de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Hij zou bereid zijn tot gesprekken daarover met Zuid-Korea.

LEES OOK. OVERZICHT. De wensen en beloftes van de Europese leiders in hun eindejaarstoespraken