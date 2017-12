OVERZICHT. De wensen en beloftes van de Europese leiders in hun eindejaarstoespraken

Oudjaar is traditioneel ook het moment waarop regeringsleiders hun landgenoten toespreken, en dat was dit jaar niet anders. Frans president Emmanuel Macron riep op tot een ‘nieuwe Franse renaissance’, terwijl Brits premier Theresa May het vooral over de Brexit had.

Macron sprak de Fransen in een rechtstreeks uitgezonden toespraak vanuit het Elysée toe. Hij had het onder meer over het onderwijs, werk en het klimaat. ‘Ik weet dat velen onder jullie de visie van de regering niet delen. Ik respecteer dat en zal altijd luisteren (...) maar daarom nog niet stoppen om actie te ondernemen’, verzekerde hij. ‘De hervormingen gaan door met dezelfde kracht, hetzelfde ritme en dezelfde intensiteit in 2018’, benadrukte hij.

De president ging voor zijn toespraak ook te leen bij de retoriek van de voormalige Amerikaanse president John F. Kennedy over, met wie hij eerder al vergeleken werd. ‘Vraag uzelf elke morgen af wat u kunt doen voor het land’, vroeg hij aan de Fransen.

Sterk Europa

Macron herhaalde ook zijn visie voor een sterk Europa, en richtte zich daarbij tot alle Europeanen. ‘Beste Europese medeburgers, 2018 is een bijzonder jaar en ik zal jullie dit jaar nodig hebben’, zei hij. ‘We mogen niet toegeven aan de nationalisten of de sceptici’, zei hij, maar over de Brexit sprak de president niet.

De Franse president benadrukte dat Europa ‘goed is voor Frankrijk’. ‘We moeten de Europese ambitie terugvinden, om China en de VS het hoofd te kunnen bieden.’ Macron zei daarvoor verder te zullen samenwerken met Duitsland. ‘Nauwe samenwerking met onze Duitse vrienden is een noodzakelijke voorwaarde voor alle Europese vooruitgang.’

May: ‘We leveren een goede Brexit af’

De Britse premier Theresa May beloofde haar landgenoten in het nieuwe jaar een ‘succesvolle’ uitstap uit de Europese Unie, een sterkere economie en een ‘eerlijkere maatschappij voor iedereen’. In haar nieuwjaarsboodschap keek ze ook terug op 2017, dat ze een ‘jaar van vooruitgang’ noemde.

De Brexit was hét thema in de nieuwjaarsboodschap van de Britse premier. In juni 2016 beslisten de Britten uit de EU te stappen, en intussen is de eerste onderhandelingsfase met de Unie afgerond. In 2018 moet het gaan over de toekomstige relaties met Brussel.

Of mensen nu voor of tegen de Brexit stemden, ‘de meeste mensen willen nu dat de regering voortmaakt en een goede Brexit aflevert. Dat is precies wat we aan het doen zijn’, zei May. ‘Van de Brexit een succes maken is cruciaal, maar dat is niet de grens van onze ambitie. We moeten ook het verschil kunnen maken hier en nu, voor de problemen waarmee mensen in hun dagelijkse leven te maken krijgen.’

Merkel: ‘Meer respect’

Duits bondskanselier Angela Merkel riep haar landgenoten zondagavond ten slotte op om meer respect te hebben voor elkaar. ‘Dat we ons er beter van bewust worden wat ons in het diepste van de ziel samenhoudt, dat we duidelijker beklemtonen wat we gemeen hebben, dat we meer respect hebben voor de andere’, stond te lezen in de tekst van haar toespraak, die eerder zondag al openbaar werd gemaakt.