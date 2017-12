Vliegtuig stort neer in Costa Rica: alle twaalf inzittenden overleden

In het Centraal-Amerikaanse Costa Rica is een vliegtuig neergestort. Het wrak ging in vlammen op, alle twaalf inzittenden hebben de crash niet overleefd, dat melden de Costa Ricaanse autoriteiten op Facebook.

Tien buitenlandse toeristen en twee piloten zijn om het leven gekomen bij een crash van een klein vliegtuig in het westen van Costa Rica. Dat melden de autoriteiten van het Midden-Amerikaanse land zondag. Het toestel is in de buurt van Punta Islita in de provincie Guanacasta neergestort in de bergen en in vlammen opgegaan. Over de nationaliteit van de buitenlandse slachtoffers is nog niets bekend.

Het zou om meerdere leden van een familie gaan, die op vakantie waren in Punta Islita. Volgens plaatselijke media zou het toestel in de problemen geraakt zijn bij het opstijgen en kort daarna neergestort zijn.