Niels Albert heeft heuglijk nieuws

Niels Albert en zijn vriendin, Valeska Van den Broecke, hebben een uitstekende reden om uit te kijken naar 2018, ze verwachten namelijk een kindje. Dat maakte het koppel bekend via Instagram.

De foto spreekt boekdelen: ze kijken met z’n tweetjes naar een klein fietsje, boven de foto staat ‘coming july 2018’. “Ons magisch verhaal gaat voort”, staat te lezen onder de foto.

Dit is een fijne afsluiter van een ietwat minder jaar voor 31-jarige ex-wereldkampioen. Zo werd hij in september nog met spoed aan het hart geopereerd nadat hij terug last kreeg van een hartritmestoornis.