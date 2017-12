Dit zijn de nummers 1 van ‘De Tijdloze’ en ‘de 1000 Klassiekers’

Voor het derde jaar op rij voert Pearl Jam met ‘Black’ de tijdloze van Studio Brussel aan. ‘Mia’ van Gorky eindigt op 2, ‘Smells like Teen Spirit’ van Nirvana op 3 .

‘Black’ van Pearl Jam voert voor het derde jaar op rij De Tijdloze aan. ‘Mia’ van Gorky en ‘Smells Like Teen Spirit’ van Nirvana wisselden van plaats in de top 3 in vergelijking met vorig jaar.

De grote verassing dit jaar is de hoogste nieuwkomer: ‘Africa’ van Toto. Nadat enkele vrienden opgeroepen hadden via facebook strandde het nummer op de 37ste plaats.

Ook Radio 2-luisteraars kozen hun 1000 favoriete klassiekers. Voor de zevende keer op rij kozen zij ‘Bohemian Rhapsody’ van Queen als dé ultieme klassieker. Op de tweede plaats ‘Child in Time’ van Deep Purple en Barry White met ‘You’re the First, the Last, my Everything’ op 3.