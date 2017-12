Wereldwijde storing bij WhatsApp lijkt van de baan

Er was een tijdlang een wereldwijde storing bij de berichten-app WhatsApp. Het is alsnog niet duidelijk wat aan de basis van het probleem lag, maar momenteel lijkt de service hersteld.

Het bedrijf heeft nog niet gereageerd. Gebruikers hebben via Twitter al massaal hun ongenoegen geuit. Ook op downdetector.com was ook een piek in foutmeldingen te zien. Het is niet duidelijk wat het probleem veroorzaakt heeft.