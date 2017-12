Genk -

2017 was voor KRC Genk een jaar om snel te vergeten. Al was de Europese campagne er wel eentje om trots op te zijn. Maar de club pakte geen prijs, speelde geen play-off 1 en haalde geen Europees voetbal. Na het ontslag van Albert Stuivenberg deze maand, moet Philippe Clement straks voor een kentering zorgen. Zijn rechterhand Jos Daerden heeft er alvast alle vertrouwen. Dat blijkt uit een gesprek dat de T2 van blauw-wit had met TV Limburg.