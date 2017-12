Vrouw belandt met auto in ijskoud kanaal maar wordt gered door schipper en fietser

In de omgeving van de Zaatstraat in Schoten is zondagavond een automobiliste in het water gereden. Dankzij de koelbloedigheid van een schipper en een passerende fietser is de dame gered.

Het verhaal begon met een ongelukkig manoeuvre toen de dame de parking van Carrefour verliet. Ze belandde met haar BMW in het water en dreef naar de overkant. Een man die aan boord was van een woonboot in het kanaal Schoten-Dessel gooide onmiddellijk een koord over de auto zodat die naar de kant kon worden getrokken. Dat lukte, en ondertussen was ook een jonge fietser gestopt: die ging tot aan de oever om de bestuurster in veiligheid te brengen.

Omdat de auto snel water maakte, sloeg de fietser het venstertje van de wagen in. Met hulp van de eigenaar van de woonboot kon de vrouw naar de wal worden gebracht: doornat, maar veilig. Ze werd verzorgd in de ziekenwagen maar heeft op het eerste gezicht geen verwondingen. De brandweer kwam met een hoogwerker ter plaatse om bijstand te verlenen bij het bergen van de auto.