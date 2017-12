Meisje wordt meegesleurd door woeste golven, maar wordt op het nippertje gered

Een klein meisje verdween bijna in de oprukkende vloed op een strand aan de Britse kust. Het spelende kind werd compleet verrast door de golven, werd tegen de grond geslagen en bijna meegesleurd door het woelige water. Omstanders kwamen haar onmiddellijk te hulp en slaagden erin het meisje te redden.

“Wees altijd alert voor de getijden, ze komen zo snel”, schreef de Noorse Raila Nonås Langhelle zaterdag bij de dramatische beelden van het incident op Facebook. “Het meisje moet doodsangsten hebben uitgestaan.” Het onbekende kind was eerst nog argeloos aan het spelen op een strand van het Engelse graafschap Cornwall, maar werd plots onder water gesleurd door een golf. Ze bleef even in het woelige zeewater liggen, maar kon gelukkig rekenen op de hulp van omstanders, die onmiddellijk toesnellen om te helpen.

Raila Nonås Langhelle stond op het moment dat het meisje kopje onderging, de inkomende vloed te filmen vanop een brug, en besliste om de beelden op sociale media te publiceren om mensen te waarschuwen voor de getijden. “Gelukkig reageerde er iemand razendsnel, of ze had weg kunnen zijn”, schreef ze bij de video die ondertussen al duizenden keren is bekeken en gedeeld. Het meisje kwam er gelukkig met de schrik vanaf en werd snel omringd door haar familie die haar naar huis bracht.