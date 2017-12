Trump steekt de loftrompet voor zijn eerste jaar in het Witte Huis: “En het wordt nog beter”

Trump begon met een tweet over zijn verwezenlijkingen van het afgelopen jaar. “Er komen jobs bij en bedrijven keren terug naar de VS. Onnodige wetten en hoge belastingen worden dramatisch teruggeschroefd, en het wordt alleen nog beter. NOG HEEL VEEL OP KOMST!”, klinkt het.

Ook de pers krijgt opnieuw een veeg uit de pan. De president lag het afgelopen jaar vaak onder vuur omdat hij te pas en vooral te onpas verklaringen aflegt op Twitter, maar, zegt hij, “ik gebruik sociale media niet omdat ik dat wil, maar omdat dat de enige manier is om de ERG leugenachtige en onfaire ‘pers’, of fake news media, te omzeilen”. “Onbetrouwbare en onbestaande ‘bronnen’ worden vaker dan ooit gebruikt. Veel verhalen en verslagen zijn pure fictie!”

What a year it’s been, and we're just getting started. Together, we are MAKING AMERICA GREAT AGAIN! Happy New Year!! pic.twitter.com/qsMNyN1UJG