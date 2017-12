Nieuwjaarsvuurwerk in Hasselt gaat gewoon door, vuurwerk in Lommel en Houthalen-Helchteren wel afgelast

Hasselt / Lommel / Houthalen-Helchteren - Het nieuwjaarsvuurwerk dat Winterland boven Hasselt afsteekt, gaat vanavond wel door. Even was er twijfel omdat er stevige rukwinden verwacht worden. In Houthalen-Helchteren en Lommel wordt het vuurwerk daarom wel afgelast.

In Hasselt gaat het vuurwerk straks dus gewoon door. “We zijn tot deze beslissing gekomen omdat de wind in kracht afneemt”, zegt Winterland-organisator Maurice Schoenmaekers. “En dus bieden we om middernacht graag ons traditionele nieuwjaarsvuurwerk aan. Wachten tot 23 uur om tot dezelfde beslissing te komen, heeft geen enkele zin en zorgt alleen voor ongemak. De mensen kunnen zoals steeds zowel op Winterland als op het aanpalende Kolonel Dusartplein terecht om er te kijken en samen te klinken op het nieuwe jaar.”

In Lommel en Houthalen-Helchteren werd het geplande vuurwerk wel afgelast. “De weersvoorspelling blijft slecht met mogelijke rukwinden tot tachtig kilometer per uur. Na een uitgebreid intern overleg nemen we geen enkel risico. Maak er toch een vredevol en fijn oudejaarsfeest van”, aldus burgemeester Alain Yzermans (sp.a) van Houthalen-Helchteren.

“Op basis van het veiligheidsadvies van de brandweer is zondagavond beslist het vuurwerk in Lommel af te gelasten. Het vuurwerk zal nu zaterdag 6 januari om 19 uur plaatsvinden, aansluitend op de nieuwjaarsdrink van de stad”, laat burgemeester Peter Vanvelthoven (sp.a) van Lommel weten.

LEES OOK: Hevige rukwinden zorgen voor schade