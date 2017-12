Theo Francken reageert na uithaal Wouter Beke (CD&V): “Ik denk niet aan ontslag”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft voor het eerst gereageerd nadat CD&V-voorzitter Wouter Beke had geopperd dat hij ontslag zou moeten nemen. “Ik denk niet aan ontslag nemen, maar dat de sfeer niet goed is, dat kan je wel zeggen”, aldus Francken aan VTM Nieuws.

De staatssecretaris kwam de afgelopen dagen onder vuur nadat bekend raakte dat uitgewezen Soedanezen in hun thuisland mogelijk gefolterd werden. CD&V-voorzitter Wouter Beke opperde dat hij ontslag zou moeten nemen en dat een “CD&V’er” niet zou kunnen aanblijven gezien de situatie.

Zijn partijvoorzitter Bart De Wever reageerde nogal laconiek op Facebook, “de karavaan gaat verder”, klonk het. Ook Francken lijkt die mening bedeeld. “Ik probeer mijn werk te doen. Feit is dat ik geen gemakkelijke portefeuille heb, maar dat is in elke Europese regering zo”, zegt hij nog aan VTM Nieuws. “Ik denk niet aan ontslag nemen, maar dat de sfeer niet goed is, dat kan je wel zeggen.”

Voorts ziet hij geen graten in de verdere samenwerking met CD&V. “Zowel in Lubbeek (de thuisgemeente van Francken nvdr.) als in Brussel zit ik samen met CD&V in een meerderheid en dat loopt goed, dus waarom niet?”, klinkt het.