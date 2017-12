Pechvogel Vantornout opnieuw aan de kant na nieuwe polsblessure

De pech blijft Klaas Vantornout achtervolgen tijdens dit jaareinde. Na zijn polsbreuk, opgelopen tijdens de veldrit van Namen, kwam Vantornout met tape wel aan de start in Zolder en Bredene… maar in die laatste cross viel hij weer op diezelfde pols. Vantornout gaf zaterdag forfait voor Diegem en zal ook niet starten in de GP Sven Nys op maandag. Momenteel is het nog niet duidelijk wanneer hij terugkeert tijdens zijn afscheidsjaar.

“Ik was te gedreven om snel terug te keren”, beseft Klaas Vantornout. “Bij die val in Namen is mijn lijf helemaal door elkaar geschud, waardoor ik in Zolder en in Bredene geen vermogen kon ontwikkelen. Bovendien viel iedereen wel een keer in Bredene, ook ik. Net weer op die pols...”

“Sindsdien staat hij weer helemaal ontstoken. Dat zal zijn tijd nodig hebben om te herstellen. Dat moet ik respecteren, als ik mijn laatste seizoen nog deftig wil afsluiten. Ik móet nu wel geduld opbrengen. Wanneer de volgende cross komt? Dat weet ik echt niet. Nu kan ik wel voor het eerst op oudejaar een kroketje en een dessertje kunnen eten”, houdt Vantornout de moed er wel in.