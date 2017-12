Noord-Korea: “Niets kan onze overwinning tegenhouden”

Noord-Korea heeft vlak voor het einde van het jaar nog maar eens uitgehaald naar de VS en de rest van de wereld. Het regime in Pyongyang stelt dat het gewoon doorgaat met het uitbreiden van zijn nucleair arsenaal, ondanks de wereldwijde sancties. “Onze onaantastbare macht is niet uit te wissen.” Ondertussen stelt Rusland dat zich wel degelijk aan de opgelegd sancties houdt.

De wereldwijde sancties van de Verenigde Naties tegen Noord-Korea doen de geïsoleerde staat niet van koers veranderen, klonk het zaterdag in een dreigend statement via de staatsmedia. Leider Kim Jong-Un en de zijnen beloven het nucleaire programma van het land te blijven uitbreiden. “Onze onaantastbare macht kan noch ondermijnd, noch uitgewist worden.”

Ook de Amerikaanse president Donald Trump heeft met zijn beleid niets kunnen uitrichten ten opzichte van Noord-Korea, luidde het nog. “De Verenigde Staten proberen ons continu te ondermijnen op politiek, economisch, militair en diplomatiek vlak. Maar dat heeft geen moment de opmars van Noord-Korea kunnen stoppen. Niets kan onze overwinning tegenhouden.”

De VN-Veiligheidsraad heeft meerdere rondes van sancties tegen Noord-Korea goedgekeurd, vanwege de onophoudelijke rakettests van het land. Door één van de strafmaatregelen is de export van aardolie naar Noord-Korea aan banden gelegd. Aardolie is een zeer belangrijke bron om de sputterende Noord-Koreaanse economie op gang te houden, maar ook voor de uitbreiding van het (nucleaire) wapenarsenaal van het land.

‘Rusland helpt Noord-Korea niet’

Deze week meldde persbureau Reuters op basis van twee onafhankelijke bronnen binnen veiligheidsdiensten dat Rusland onlangs nog olie verscheepte naar Noord-Korea. In oktober en november zouden zeker drie Russische olietankers hun vracht hebben overgeladen op Noord-Koreaanse schepen. De bronnen konden niet zeggen of de Russische regering daarvan op de hoogte was.

De buitenlandminister van Rusland ontkent nu daar iets mee te maken te hebben en stelt dat zijn land de sancties “strikt” naleven.

Eerder liet de eigenaar van één van olietankers al weten dat zijn schip geen contact heeft gehad met een Noord-Koreaanse collega. “Absoluut niet”, aldus Yaroslav Guk, adjunct-directeur van Vladivostok-based Alisa Ltd. “Dit is een zeer gevaarlijke kwestie. Het zou compleet gekkenwerk zijn.”