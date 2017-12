Nooit deed iemand beter: Mathieu van der Poel stoot Sven Nys van de troon na zege in Diegem

Mathieu van der Poel schreef zaterdagavond de Superprestigeveldrit in Diegem op zijn naam. De Nederlander boekte daarmee zijn 29e zege in kalenderjaar 2017. Nooit deed iemand in een jaargang beter. Mathieu van der Poel stoot zo Sven Nys van de troon, hij had sinds 2007 het record in handen met 28 zeges in één jaar...

Van der Poel had in deze laatste week van het jaar nog drie kansen om Sven Nys van de troon te stoten: Loenhout (donderdag), Bredene (vrijdag) en Diegem (zaterdag). Van der Poel degradeerde in Loenhout en Diegem de tegenstand, in Bredene moest hij zijn meerdere erkennen in Wout van Aert. Twee op drie dus, genoeg voor zijn 29e zege van het seizoen. Sven Nys bleef in 2006 en 2007 telkens steken op 28 stuks.

Ook qua seizoensrecords heeft Van der Poel het op Nys gemunt. Hij zit dit seizoen al aan 21 stuks. “Mijn doelstelling? Dertig zou wel mooi zijn. Het is niet echt een doel op zich, maar het zou wel mooi zijn. Bij de juniors scoorde ik op één seizoen eens 30 op 30. Daarom vind ik dat aantal zo bijzonder”, vertelde Van der Poel eerder deze week. Sven Nys haalde dat aantal in 2006-2007 ook. Roland Liboton won in 1983-1984 zelfs 32 van de 33 crossen. Die ene zege die hem 33 op 33 zou opleveren, schonk Liboton trouwens weg. Iets waarvan hij nog steeds spijt heeft.