Getuige gaat tegen de vlakte tijdens te lange preek op huwelijk: “Gebroken neus, kapotte tanden en gekneusde kaak”

Een van de getuigen op een huwelijk kwam pijnlijk ten val tijdens een te lange preek van de pastoor. Volgens de man ging de mis slechts een twintigtal minuten duren, maar ging de pastoor meer dan veertig minuten door. De man werd plots wakker op de vloer en moest uiteindelijk naar het ziekenhuis worden gebracht met onder andere een gebroken neus en kapotte tanden.

De man publiceerde de beelden van zijn val op sociale media terwijl hij in het ziekenhuis herstelde van zijn verwondingen. “Pastoor zei dat het een ‘snelle’ preek van slechts twintig minuten zou zijn”, schreef de onfortuinlijke getuige bij zijn video die al meer dan een miljoen keer werd bekeken. “Die preek ging meer dan veertig minuten door.”

Omdat hij weinig had gegeten en bijna niet had geslapen, ging het plots mis en viel hij hard op zijn gezicht, voor het oog van de genodigden en het bruidspaar. De man publiceerde achteraf nog een foto van het gevolg van zijn vreselijke smak, waarop duidelijk te zien is dat hij zich nogal ernstig verwondde.

“Ze hadden mij nog gezegd dat ze het gevoel hadden dat er iets zou gebeuren op hun huwelijk”, aldus de getuige op de sociale nieuwswebsite Reddit. “Dus toen ik tegen de vlakte ging, voelden ze zich beter omdat ze wisten dat er niet nog iets erger kon gebeuren.”