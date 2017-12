Borstkankerpatiënte (31) trouwt in het ziekenhuis: haar geloften worden haar laatste woorden

Op 23 december gaf Heather Mosher haar jawoord aan David. Ze deed dat niet voor een altaar, maar in een ziekenhuisbed: een jaar eerder was bij haar borstkanker vastgesteld. Hun huwelijk was vervroegd omdat dokters dachten dat ze het niet meer lang zou trekken. En ze kregen gelijk: Heathers geloften werden haar laatste woorden.

Foto: Facebook

Heather Mosher leerde David kennen in mei 2015 tijdens de dansles. “Daarna waren we onafscheidelijk”, legt David uit. Maar ruim een jaar later, op 23 december 2016, kreeg het koppel een enorme klap. Heather leed aan borstkanker. “Ze wist niet dat ik die avond een aanzoek ging doen, maar ik zei tegen mezelf: ze moet weten dat ze hier niet alleen voorstaat.”

Dus ging hij verder met het aanzoek zoals hij gepland had. “Twee trekpaarden, een koets: ik regelde het allemaal nog die avond. We maakten een ritje en ik deed een aanzoek onder het schijnsel van de straatlantaarn.”

Vijf dagen later bleek dat Heather aan een van de meest agressieve vormen van borstkanker leed. Vanaf dat moment stond hun leven helemaal in het teken van de ziekte. In september 2017 kwam er opnieuw slecht nieuws. De kanker was uitgezaaid. “We ontdekten dat de kanker in haar hersenen zat”, verteld David. “Enkele maanden later lag ze aan een machine en ademde ze door een buisje.”

Foto: Facebook

Dokters dachten dat Heather oktober niet eens zou halen, maar de jonge vrouw bleef vechten. “Ze was een harde. Anderen zouden al lang opgegeven hebben. Zelfs de dokters wisten niet hoe het kwam dat ze nog bij ons was.”

Heather keek enorm uit naar hun huwelijksdag op 30 december, maar de kanker werd erger en dokters raadden hen aan om hun grote dag niet langer uit te stellen. Dus trouwden ze al op 22 december in de kapel van het St. Francis Hospital in Hartford, in de Amerikaanse staat Connecticut.

“Ik wist dat het de laatste keer was dat we liefdevol samen zouden zijn. Het leek op de vreemdste begrafenis die ik ooit al had bijgewoond.”

(lees verder onder de foto)

Foto: Facebook Christina Lee

Foto: Facebook Christina Lee

De laatste woorden die Heather kon uitbrengen, waren haar huwelijksgeloften. Een bruidsmeisje slaagde erin om het laatste deel op te nemen. “We verloren haar terwijl we erbij stonden, en we dachten: hier moeten we ons aan optrekken, want dit was het laatste dat ze ons kon geven”, herinnert ze zich.

“Ze is mijn grote liefde, en ik zal haar verliezen, maar ik ben haar niet voor altijd kwijt”, aldus David. Zijn echtgenote overleed op 23 december, nauwelijks 18 uur na de ceremonie. “Heather zei ‘Ik wil blijven vechten’, dus dat is wat ik zelf ook wil doen. Zij vocht tot haar einde, ik zal ook vechten tot mijn einde.”