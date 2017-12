Drankjes mengen, kan het nu wel of niet als je geen kater wilt hebben?

"Bier na wijn is venijn, wijn na bier is plezier", het is een uitspraak die je vast bekend in de oren klinkt, maar is daar nu eigenlijk iets van aan? Het antwoord is simpelweg nee. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er geen link bestaat tussen het mengen van alcoholische drankjes en die houten kop en draaiende maag de dag erna.

"Bier na wijn is venijn, wijn na bier is plezier", klinkt de alom bekend volkswijsheid. Maar is die wel zo wijs? Nee, zo blijkt. Niet alleen is dat een historische uitspraak die eigenlijk niets te maken heeft met het mixen van drankjes, er is ook niets van aan. Het mengen van alcohol veroorzaakt volgens onderzoek namelijk geen ergere katers.

Vroeger werd gedacht dat er een link bestond tussen doorgaans donkere dranken die meer 'congeneren' bevatten en lichtere die er minder bevatten en dat het mengen ervan hevige katers zou opleveren. Die congeneren zijn verbindingen die optreden tijdens productieproces, zo bevat whisky er meer dan wodka en gin. Het is een theorie die ondertussen al van tafel werd geveegd.

Kanttekening

Uiteindelijk blijkt dat vooral de hoeveelheid drank en de periode waarin je die nuttigt van doorslaggevend belang zijn. Het maakt niet uit wat je daarbij exact drinkt en of je al dan niet combineert. Alleen kan daar één kanttekening bij geplaatst worden: drink je verschillende consumpties die uiteenlopende alcoholpercentages bevatten, dan kan de kater alsnog harder toeslaan. Een volwassen lichaam kan zo'n 10 gram alcohol per uur verwerken, ga je daarover dan loeren die hoofdpijn en verontruste maag sowieso om de hoek.