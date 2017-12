Politie: “Als u dit flesje vindt, raak het niet aan”

Sint-Niklaas - In Sint-Niklaas is vrijdag een verwarde man aangetroffen die een flesje met gevaarlijke medicatie heeft verloren. Mocht u het vinden, raak het absoluut niet aan: de inhoud is bijtend voor de huid, waarschuwt de politie.

Foto: Facebook

De man werd vrijdagvoormiddag in zeer verwarde toestand door de politie aangetroffen in de stadskern van Sint-Niklaas (omgeving Hendrik Heymanplein – Grote Markt – Stadspark – Moerlandstraat – Stationsstraat –Stationsplein).

Hij had in het ziekenhuis een product meegekregen voor de behandeling tegen kanker, maar toen agenten hem aanspraken, kon de man niet zeggen wat er met de gevaarlijke medicatie gebeurd was.

De politie en brandweer liepen zijn route na en zochten in de omgeving naar het flesje, maar konden het niet vinden.

Vermijd contact

Wie het doorzichtige flesje met gele sluiting vindt, moet het zeker niet aanraken, waarschuwt de politie nu. De vloeibare medicatie is bijtend voor de huid en kan aanleiding geven tot irritatie. “Vermijd in elk geval contact met de ogen of de mond. Zorg er zeker voor dat de vloeistof niet kan worden opgedronken”, klinkt het.

Mocht u het flesje vinden of gevonden hebben neem dan contact op met het hulpcentrum 112 of de politie op het nummer 101.

Mocht u toch in contact gekomen zijn met de vloeistof, spoel dan onmiddellijk na met een vrij grote hoeveelheid stromend water en neem ter controle contact op met de spoedafdeling van AZ Nikolaas op het nummer 03 760 60 00.