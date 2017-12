Eugenie Bouchard kan niet winnen op Hopman Cup, Australië is te sterk voor Canada

Australië, vertegenwoordigd door Thanasi Kokkinakis (ATP 209) en Daria Gavrilova (WTA 25), is zondag met een 2-1 zege tegen Canada begonnen aan de Hopman Cup tennis, het officieuze WK voor gemengde landenteams in het Australische Perth.

Gavrilova, die in 2016 in Perth de eindzege pakte aan de zijde van Nick Kyrgios, bezorgde het gastland een 1-0 voorsprong door Eugenie Bouchard (WTA 83) met 6-1 en 6-4 te kloppen. Vervolgens won de recent door blessures geplaagde Thanasi Kokkinakis met 6-4, 3-6 en 6-3 van Vasek Pospisil (ATP 108). In het overbodige gemengd dubbel trokken Bouchard en Pospisil met 4-3 (5/1) en 4-3 (6/4) aan het langste eind.

Net als Australië en Canada bevindt ook België zich in groep A. David Goffin (ATP 7) en Elise Mertens (WTA 36) ontmoeten maandag (10u30 Belgische tijd) de Duitsers Alexander Zverev (ATP 4) en Angelique Kerber (WTA 21). Woensdag (10u30) kijken de Belgen het gastland in de ogen. De laatste groepswedstrijd tegen de Canadezen staat vrijdag om 3u geprogrammeerd.

In groep B versloegen de Verenigde Staten zaterdag Rusland met 2-1. Zwitserland was met 3-0 te sterk voor Japan.

Uitslagen van de zondag gespeelde wedstrijden op de tweede dag van de Hopman Cup tennis in het Australische Perth:

- Groep A

Australië - Canada 2-1

Daria Gavrilova (Aus) - Eugenie Bouchard (Can) 6-1, 6-4

Thanasi Kokkinakis (Aus) - Vasek Pospisil (Can) 6-4, 3-6, 6-3

Pospisil/Bouchard (Can) - Kokkinakis/Gavrilova (Aus) 4-3 (5/1), 4-3 (6/4)