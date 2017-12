NBA. Stephen Curry schittert bij rentree

Golden State-ster Stephen Curry heeft zaterdag in de Noord-Amerikaanse professionele basketbalcompetitie (NBA) indruk gemaakt bij zijn rentree. Met tien driepunters leidde de tweevoudige MVP de Warriors naar een 141-128 overwinning tegen de Memphis Grizzlies. De koploper in de Western Conference herpakt zich zo na de 100-111 nederlaag van vrijdag tegen Charlotte.

Curry was sinds 4 december niet meer op het parket te bespeuren. Toen verzwikte hij in de wedstrijd tegen New Orleans zijn rechterenkel. Elf wedstrijden stond hij aan de kant.

Zaterdag vierde Curry zijn rentree in stijl. De point guard liet 38 punten optekenen in minder dan 26 minuten, dankzij onder meer drie driepunters.

“Ik voelde me veel beter dan verwacht”, verklaarde Curry, ook goed voor vier rebounds en drie assists. In het derde kwart verliet hij het veld met een staande ovatie, om op het einde van de wedstrijd nog even terug te keren en zijn tiende bom te realiseren.

Verder kon het team van Steve Kerr rekenen op 21 punten van Klay Thomspon en 20 punten van Kevin Durant. Ondanks de 27 punten van Marc Gasol verloren de Grizzlies voor de dertiende keer in zeventien wedstrijden sinds het ontslag van coach David Fizdale eind november.

De uitslagen van de zaterdag gespeelde wedstrijden in de Noord-Amerikaanse professionele basketbalcompetitie (NBA):

Atlanta - Portland 104-89

Denver - Philadelphia 102-107

Detroit - San Antonio 93-79

Orlando - Miami 111-117

Utah - Cleveland 104-101

New Orleans - New York 103-105

Golden State - Memphis 141-128

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

. Atlantic Division:

Boston 29 10 .744

Toronto 24 10 .706

New York 18 18 .500

Philadelphia 16 19 .457

Brooklyn 13 22 .371

. Central Division:

Cleveland 24 12 .667

Detroit 20 15 .571

Milwaukee 19 15 .559

Indiana 19 17 .528

Chicago 13 22 .371

. Southeast Division:

Washington 20 16 .556

Miami 19 17 .528

Charlotte 13 22 .371

Orlando 12 25 .324

Atlanta 10 26 .278

WESTERN CONFERENCE

. Northwest Division:

Minnesota 22 14 .611

Oklahoma 20 16 .556

Denver 19 17 .528

Portland 18 17 .514

Utah 16 21 .432

. Pacific Division:

Golden State 29 8 .784

LA Clippers 15 19 .441

Phoenix 14 23 .378

Sacramento 12 23 .343

LA Lakers 11 23 .324

. Southwest Division:

Houston 25 9 .735

San Antonio 25 12 .676

New Orleans 18 18 .500

Dallas 12 25 .324

Memphis 11 25 .306

Programma van zondag:

Washington - Chicago

Indiana - Minnesota

Boston - Brooklyn

Houston - LA Lakers

Oklahoma - Dallas

LA Clippers - Charlotte

Sacramento - Memphis

Phoenix - Philadelphia