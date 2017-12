Hollywoodsterren ruilen tropisch eiland in voor luxueus ski-oord

Onder meer Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Tobey Maguire en Bella Hadid zouden hun villa op het Caraïbische eiland St Barts hebben ingeruild voor een skivakantie in het mondaine Aspen. Dat het eiland zwaar werd getroffen door een orkaan zou daar in elk geval iets te maken kunnen hebben. Het wordt voor hen dus een overgang tussen oud en nieuw in de sneeuw in de plaats.

Heel wat Hollywoodsterren hebben een villa op St Barts. Onder meer Rihanna, Heidi Klum, Leonardo DiCaprio en Bella Hadid zouden er een woonst bezitten, maar daar zullen ze tijdens Nieuwjaar niet opduiken. Dat doen ze niet omdat ze bijvoorbeeld zoals in Saint Tropez nu meer belastingen moeten betalen, maar wel omdat het Caraïbisch eiland zwaar getroffen werd door orkaan Irma.

In de plaats van een temperatuur rond de 30 graden, opteren ze blijkbaar voor eentje onder het vriespunt, want heel wat onder hen zijn al gespot in Aspen. Dat is een skigebied in de Rocky Mountains in Colorado en al sinds de jaren 60 populair bij rijke Amerikanen. Heel wat onder hen hebben er ook een huis, zoals opnieuw Heidi Klum, maar ook Kate Hudson en Jack Nicholson.

Privéjet

Anderen zoals Sofia Richie en Scott Disick vliegen er dan weer naartoe in een privéjet. Voor een vlucht tussen Los Angeles en het ski-oord betaal je zo al snel 60.000 euro. Voor de rest vinden ze er alles wat hun hartje begeert. Poepchique clubs waar de champagne onbeperkt stroomt tijdens de après-ski, boetieks van dure merken zoals Moncler, kunstgalerieën en restaurants van wereldvermaarde chefs.

