Hevige rukwinden doen containers in Albertkanaal belanden

Op het Albertkanaal in Schoten zijn twee containers in het water beland door de rukwinden.

In een Schotens bedrijf staan containers per vier of vijf gestapeld langs het Albertkanaal. Door de rukwinden viel een van die stapels om waardoor twee containers in het water terechtkwamen. Een derde container belandde net niet in het Albertkanaal.

Een firma komt ter plaatse om de containers die langs de kade staan veilig te verplaatsen. Daarna zullen brandweerduikers de omgewaaide containers uit het water halen.

