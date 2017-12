Dit zijn alle nieuwe Belgische kampioenen in het omnium

De Belgische pistekampioenschappen leverden zaterdagavond enkele nieuwe nationale kampioenen op in het omnium. Een overzicht.

Junioren-heren

Arthur Senrame verraste met winst in de scratch. De renner van CT Van Den Hauwe-Gentse Velosport ontsnapte in het slot en bleef buiten schot. Fabio Van Den Bossche eindigde tweede voor Milan Fretin. Rémi Materne animeerde de eerste wedstrijdhelft van de temporonden, maar zakte in het slot door het ijs. Van Den Bossche won voor Senrame. Na twee wedstrijdonderdelen deelden Senrame en Van Den Bossche de leidersplaats. De afvalling werd ontsierd door een val van Tuur Dens. Fretin, Van Den Bossche en Dens bleven over. Van Den Bossche ging er uit, Dens klopte Fretin. Bij het aansnijden van het slotnummer bleven de verschillen klein. Van Den Bossche kwam ten val, maar kon zijn weg verder zetten. Fretin won de eerste spurt, Arno Waeyaert de tweede.

Half koers zette Van Den Bossche een aanval op met Joris Haex en Brent Van Mulders. Het trio versierde rondewinst. Van Den Bossche nam daarmee een optie op de omniumtitel. Van Mulders rukte op naar de podiumplaatsen. In het slot versnelde Senrame, Van Den Bossche en Waeyaert wipten mee. Door de rondewinst en de bonuspunten sprong Senrame naar rang twee. De slotspurt met dubbele punten was voor Van Mulders. Van Den Bossche, die puntenkoers en ploegkoers won, haalde het voor Senrame en Van Mulders.

Nieuwelingen-heren

Andreas Deceuninck en Clement Malevez verschalkten de toppers in de scratch. Deceuninck klopte Malevez in de spurt. Siebe Deweirdt regelde de spurt voor de derde plaats en beperkte de schade. In de temporonden en de afvalling was Deweirdt, Vlaams kampioen omnium, de beste voor Noah Detalle. In de puntenkoers toonde Deweirdt een meerwaarde. Voor Deweirdt was het de vierde titel. Noah Vandenbranden behaalde zilver na een beklijvende strijd met Detalle.

Elite-vrouwen

Het kampioenschap werd onthoofd na een zware val. Inge Nys, die werd afgevoerd, en Lotte Kopecky, die een lichte hersenschudding opliep, kwamen ten val in de temporonden. Op dat ogenblik reden Noa Selosse, Gilke Croket en Annelies Dom voorop. Na de val werden de temporonden niet meer hervat. Het eerste nummer van het omnium, de scratch, werd gewonnen door Kopecky, die een zucht sneller was dan Saartje Vandenbroucke. In de afvalling, Nys en Kopecky hervatten de wedstrijd niet meer, trok Vandenbroucke aan het langste eind. Dom eindigde tweede voor Croket. Met enkel nog de puntenkoers te rijden, nam Vandenbroucke de koppositie over. Croket won de eerste spurt en wipte over Vandenbroucke naar de leiding. Spanning bleef troef met ook Selosse en Dom op de loer. Vandenbroucke haalde het na een boeiende strijd voor Gilke Croket en Noa Selosse.

Junioren-vrouwen

Opnieuw geen tegenstand voor Shari Bossuyt, die alle wedstrijdonderdelen won en een zevende Belgische titel liet optekenen. Op geen enkel moment kwam de Belgische omniumtitel in het gedrang. De strijd om zilver en brons boeide wel. In de puntenkoers sprokkelde Nele Van Assche ijverig punten en dat volstond voor de tweede plaats. Esmée Gielkens, die de slotspurt won, snoepte Britt Verbeek het brons af.

Nieuwelingen-vrouwen

Net als tijdens de eerder gereden kampioenschappen liet Katrijn De Clercq ook in het omnium kruimels over voor de rest. De jongedame uit Melle won met groot vertoon van klasse scratch, temporonden en afvalling. In de afsluitende puntenkoers was er vooral een boeiende strijd met de dichtste ereplaats als inzet. Ines Van De Paar won de slotspurt met dubbele punten en wipte over Kirin Punnewaert naar het zilver. Net als Bossuyt won De Clercq zeven Belgische titels.