Bijzondere campagne: stuur #safeinbed voor je na oudejaar in bed kruipt

Je moeder, je lief, je medefeestvierders: ze willen allemaal weten of je veilig bent thuisgeraakt na een feestnacht. Vooral na oudejaarsnacht. Omdat dan extra veel mensen op de baan zijn. Extra veel mensen die gedronken hebben ook. “Maak in bed dus nog een laatste selfie, en post hem met #safeinbed”, zeggen de Responsible Young Drivers. “Óók als je met een glas op hebt gereden.”

Ze heten niet voor niks de Responsible Young Drivers. Ze ijveren er al jaren voor dat iedereen verantwoord met de auto rijdt en dus altijd nuchter achter het stuur kruipt. Maar hun laatste actie richt zich ook op wie toch met een paar cava’s op naar huis rijdt. Niet toevallig in deze periode is daar #safeinbed. Veilig in bed.

“We merken heel het jaar door dat heel wat mensen willen weten of feestvierende jongeren veilig zijn thuisgekomen”, zegt Johan Chiers van Responsible Young Drivers. “Maar vaak vergeten die jongeren toch om iets te laten weten. Wij roepen op om er wel aan te denken. Vroeger zou je dat logischerwijs met een sms doen, in 2018 horen daar selfies en hashtags bij.” Dus, roept de organisatie op, als je veilig en wel in bed ligt, maak nog een laatste selfie en laat de wereld weten dat alles oké is.

Veel ongevallen

De eindejaarsperiode is natuurlijk het uitgelezen moment om zo’n oproep te lanceren. Want in de nacht van 31 december zijn meer mensen geneigd om onder invloed te rijden dan op eender welke andere feestdag. En bijna de helft van alle verkeersongevallen op oudejaarsavond wordt veroorzaakt door alcohol.

“Omdat die nacht veel meer mensen uitgaan, zowel naar dansfeestjes als naar etentjes bij familie of vrienden”, zegt Chiers. “Dus zijn op nieuwjaarsnacht veel meer auto’s op de baan, en stijgt de kans op ongevallen. Daarbij is er in de winter ook meer kans op mist en ijzel. En met alcohol in je bloed neemt de kans op een ongeluk nog eens exponentieel toe. Neem dus geen risico, en kies op voorhand: óf drinken, óf rijden.”

En toch. “De boodschap is: laat in elk geval weten dat je veilig thuis bent gekomen. Nuchter, hopelijk. Maar ook als je een paar glazen gedronken hebt, moet je veilig thuiskomen.”